Incendi a Gallicano (Lu) e Campagnatico (Gr), elicotteri e volontari in azione

Pomeriggio impegnativo per il sistema regionale antincendio che sta intervendo in lucchesia e nel grossetano dove stanno divampando due incendi. In provincia di Lucca le fiamme si sono alzate nei boschi in località Sant’Andrea nel comune di Gallicano dove stanno intervenendo 2 elicotteri per contenere la propagazione del fronte in una zona particolarmente impervia. A terra stanno operando squadre, il direttore operazioni della Unione dei comuni Garfagnana e vigili del fuoco posti a presidio di strutture civili.

Fiamme anche su a Campagnatico in provincia di Grosseto dove è divempato un incendio con fronte di 300 metri che sta interessando terreno incolto, oliveti e bosco. Sul posto sta operando un elicottero e stanno intervenendo operai forestali e il direttore operazioni della Unione comuni Metallifere con 5 squadre di volontariato regionale antincendio . Su entrambi gli incendi le operazioni sono ostacolate dal vento che alimenta le fiamme. Per il momento non risultano coinvolte abitazioni.

Si ricorda che in questo periodo vige il divieto di abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio regionale.