Inaugurazione sabato alle ore 17 a Palazzo Mediceo TERRA TOSTADA: LA SARDEGNA E I SUOI RITI

RACCONTATI DAGLI SCATTI DEL FOTOGRAFO LUCA ROMANO

La mostra racconta una Sardegna non conosciuta

SERAVEZZA – Sarà inaugurata sabato (16 aprile) alle ore 17 la mostra fotografica “Terra Tostada” di Luca Romano, allestita a Palazzo Mediceo.

La mostra, che racconta e documenta la tosatura delle pecore nei grandi allevamenti familiari sardi, è promossa dal Gruppo fotografico Iperfocale con il patrocinio del Comune di Seravezza e della Fondazione Terre Medicee.

“Luoghi antichi, arcaiche tradizioni, rituali ripetuti sin dalle origini. La successione delle azioni per la tosatura diventa così il pretesto per l’autore per raccontare una terra cruda e dura come le pietre che la caratterizzano, dove nulla è finito e definitivo. Tagliente e ruvida come la luce che la illumina, profonda, come le ombre che la circondano. E la sua gente che racconta di fatica, polvere, calli, sudore e duro lavoro aprendo le porte con generosa accoglienza. È così che comincia un viaggio in una Sardegna meno conosciuta, misteriosa, con l’anima lontana dal mare”.

Soddisfazione per l’evento è espressa dal direttore della Fondazione Terre Medicee: “Si tratta della prima mostra che va ad inaugurare la nuova programmazione della Fondazione – sottolinea Davide Monaco – e che proporrà ai visitatori, attraverso il fascino del bianco e nero e la maestria di Luca Romano, uno spaccato della Sardegna nel quale possiamo ritrovare analogie con la vita contadina e con atmosfere che caratterizzano la nostra storia. Inoltre è particolarmente significativa la concomitanza con Enolia, il 23 e 24 aprile, proponendo così ai visitatori l’opportunità di immergersi nelle magiche atmosfere raccontate da questo apprezzato fotografo”.

La mostra sarà visitabile nei giorni 16, 17, 18, 25, 30 aprile e 1° maggio dalle ore 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sabato 23 e domenica 24 aprile, nelle giornate di Enolia, sarà aperta con orario continuato 9-19.