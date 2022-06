Inaugurazione “L’acqua di Afrodite”, divieto di sosta in piazza Statuto

In occasione dell’inaugurazione della scultura-fontana “L’acqua di Afrodite” di Girolamo Ciulla, in programma domenica 19 giugno (domani) alle 11, il Comando di polizia municipale di Pietrasanta ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli inadempienti per lo stesso giorno, dalle 9 alle 14, sulla porzione esterna di piazza Statuto (ambo i lati), compresa tra le vie Mazzini e del Teatro.