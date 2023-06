Gli artisti protagonisti di Labirinto (provenienti dalla scena urbana e accomunati dall’aver iniziato la loro ricerca espressiva nel contesto spontaneo della strada) hanno iniziato a dare vita al loro labirinto creativo lucchese partendo dal Palazzo delle Esposizioni, per poi uscire adesso dal museo e popolare con le proprie creazioni, per tre venerdì consecutivi, gli spazi cittadini. Il 9 giugno, alle ore 18:30, nell’abbraccio di un accompagnamento musicale, verranno inaugurate le installazioni del duo StenLex , realizzate in piazza Antelminelli (Museo della Cattedrale) e piazza San Martino (Auditorium del Palazzo delle Esposizioni, ex Oratorio della Madonnina)

Il 16 giugno Moneyless sarà attivo sulle Mura Urbane e in Fillungo.

Il 23 giugno Tellas esprimerà la propria creatività artistica presso la Manifattura Tabacchi (piazzale Verdi). Ricordiamo che la mostra è visitabile presso il Palazzo ad ingresso libero, fino al 25 giugno compreso, dal martedì alla domenica, con orario 16:00 – 20:00. Labirinto, a cura di GianGuido Grassi, è realizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo, con il contributo del Comune di Lucca, del Consiglio Regionale della Toscana e vanta il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le installazioni esterne saranno fruibili liberamente, non è necessaria prenotazione