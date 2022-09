Inaugurazione dell’anno accademico dell’Istituto Jam Academy con il sindaco di Lucca Mario Pardini,

i docenti e gli studenti da tutta Italia per i corsi di livello internazionale Bachelor of Art

Inaugurazione dell’anno accademico dell’Istituto Jam Academy (https://www.centromusicajam.it), alla presenza del sindaco di Lucca, Mario Pardini. Più di 300 studenti provenienti da tutta Italia scelgono ogni anno questa eccellenza Lucchese per la propria formazione attraverso i corsi in Bachelor of Art.

I due corsi triennali Bachelor of Arts, grazie all’accreditamento Pearson Edexcel, University of Bedfordshire e al riconoscimento London Performers Examination Board, rilasciano un titolo finale universitario estero di primo ciclo (level 6) riconosciuto in Regno Unito, Commonwealth, Unione Europea e Stati Uniti (oltre 100 Paesi nel mondo); in Italia viene riconosciuto mediante la relativa procedura di Equipollenza del titolo.

Il corso in Music Production consente di diventare un Sound Designer professionista con una conoscenza approfondita della strumentazione tecnica di studio e della teoria musicale. Il corso in Music Performance permette di trasformare la passione per la musica in lavoro, diventando un musicista professionista. Entrambi i percorsi di studio offrono agli studenti le competenze e l’esperienza necessarie per diventare un musicista professionista, sia da palcoscenico che da studio.

