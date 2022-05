Inaugurazione della sede elettorale di Fratelli d’Italia a Lucca

Venerdì 13 maggio, ore 12.00, in via Borgo Giannotti n.445. Presenti parlamentari, consiglieri regionali e provinciali, il gruppo consiliare comunale, i candidati al consiglio comunale di Lucca

Lucca 11/05/2022 – I colleghi della stampa sono invitati venerdì 13 maggio 2022, alle ore 12.00, a Lucca, in via Borgo Giannotti n.445 per l’inaugurazione della sede elettorale di Fratelli d’Italia.

Tra gli altri, saranno presenti il coordinatore nazionale Giovanni Donzelli, il deputato Riccardo Zucconi, il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi, il coordinatore regionale Fabrizio Rossi, il segretario provinciale Riccardo Giannoni e i dirigenti provinciali del partito, il commissario Fdi di Lucca Nicola Buchignani, il Gruppo consiliare comunale, i candidati al Consiglio comunale di Lucca.