Inaugurazione della mostra fotografica di Stefano Lupi – Wo-Men at Work

Un omaggio al genio della Toscana

Venerdì 28 luglio ore 12.00

La mostra rimarrà fino al 3 settembre visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle 17.00 alle 22.00.

Chiusa nei giorni di Villa Bertelli Live 2023

Un’originale e interessante mostra fotografica a Villa Bertelli, dove venerdì 28 luglio alle 12.00 verrà inaugurata Wo-Men at Work- Artisti e artigiani di Toscana di Stefano Lupi. 103 foto, che raccontano la passione, l’arte, il genio, la storia e la creatività di un intero territorio, la laboriosità della sua gente, la storia, che l’ha fatta grande e l’ha resa unica nei secoli fino ad oggi, col solo scopo di portare alla luce il lavoro di uomini e donne spesso non conosciuti, ma che costituiscono il motore e le eccellenze di una regione e di un Paese. Il progetto fotografico è nato più di dieci anni fa, è frutto di una personale maturità intellettuale e professionale dell’autore, Stefano Lupi ed è dedicato al mondo del lavoro e dell’arte nella Toscana, attraverso i volti di coloro, che concretamente e quotidianamente vi svolgono le loro attività. Scatti che riproducono botteghe e atelier tutti da scoprire andando a rintracciare forme, colori, tecniche e arnesi, da sempre tramandati e imparati. Lavori scomparsi o che vanno scomparendo, lavori emergenti, lavori che si trasmettono da generazioni. Saranno le immagini degli artisti e gli artigiani stessi, con i loro volti, a raccontare cento storie, meritevoli di essere portate alla luce per non andare perdute.

Abbiamo accolto a Villa Bertelli con grande interesse la mostra Wo-Men at Work – ha dichiarato il presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci- perché è una fedele rappresentazione del genio artistico e artigianale, nel caso specifico della regione toscana, ma in generale del Paese Italia. Un talento, che ci ha fatto e continua a farci apprezzare in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di darne visione nei nostri spazi espositivi. Sono certo che riceverà il giusto apprezzamento.

Arte e Artigianato – è intervenuto l’autore Stefano Lupi- sono indiscutibilmente tra i maggiori motivi di attrazione per i turisti italiani e stranieri che visitano e visiteranno – lo speriamo vivamente – la nostra regione. Cultura e tipicità del territorio stanno diventando parti sempre più qualificate dell’offerta turistica: negli ultimi tempi – adesso ancor di più – si parla di km zero, di botteghe di quartiere, di voglia di scoperta, alla ricerca di aspetti inusuali della vita di una certa area, anche solo per un personale arricchimento. A mio avviso anche questo progetto, mostrando una vasta tipologia di attività e di persone /personaggi, potrebbe contribuire direttamente o indirettamente a generare ricadute positive su tutto il territorio.

Stefano Lupi è un professionista nel campo della comunicazione audiovisiva, opera dagli anni ’80 con una propria casa di produzione, cercando di raccontare delle storie: storie di uomini, di paesi, di aziende e istituzioni, utilizzando la fotografia, il video, la multimedialità. La fotografia ha contrassegnato da sempre la sua attività produttiva, a volte integrandola a volte diventandone protagonista. Negli ultimi vent’anni ha stretto collaborazioni con organizzazioni pubbliche e private, che operano in aree di crisi lavorando in Africa, Medio Oriente e Area Balcanica, testimoniando col proprio lavoro le più diverse realtà sociali e sanitarie, senza mai perdere di vista la centralità della persona umana. Approfittando della forzata inattività dovuta ai lockdown degli ultimi anni, ha riportato alla luce dai cassetti della memoria progetti iniziati ma non ancora ultimati, e fra questi Wo-Men at work.

La mostra è realizzata in collaborazione con Lucia Bruni e Federico Napoli del Perseo Centroartivisive.

Rimarrà fino al 3 settembre al secondo piano della Villa, visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle 17.00 alle 22.00. Chiusa nei giorni di Villa Bertelli Live 2023. Il catalogo è acquistabile presso la biglietteria.