Appuntamento venerdì (13 gennaio) alle ore 10.30

INAUGURAZIONE DELLA CASINA DELL’ACQUA A POZZI

AI PRESENTI KIT REGALO CON CESTINO, SEI BOTTIGLIE E TESSERA PREPAGATA

SERAVEZZA – Entra in funzione la casina dell’acqua di Pozzi con l’inaugurazione in programma venerdì (13 gennaio) alle ore 10.30 nel parco “Ferdinando Imposimato” a via Martiri di Sant’Anna.

Il vice sindaco Adamo Bernardi e il concessionario del servizio, la ditta MA.GI. di Maggi Andreas, invitano i cittadini all’inaugurazione nel corso della quale sarà donato ai presenti un kit di cestello e sei bottiglie oltre a una tessera prepagata.

La casina dell’acqua entra dunque in funzione dopo qualche mese di stallo per consentire di risolvere problemi tecnici ed economici.

Come si ricorderà la struttura era posizionata in piazza Quiriconi, vicino alla sede della Pubblica Assistenza di Pozzi, sistemazione non idonea in quanto occupava stalli per il parcheggio e creava problemi di sicurezza e di mobilità per il via vai di quanti si recavano con l’auto a fare rifornimento.

L’amministrazione comunale, recependo le perplessità dei cittadini per questa localizzazione, aveva quindi deciso il trasferimento in un’area più adeguata, scegliendo lo spazio del parco Imposimato dove si trova un comodo parcheggio che garantisce sicurezza, alleggerendo la piazza del paese dal traffico e offrendo a quanti usufruiscono del servizio un piacevole spazio verde dotato di panchine.

“Giungiamo all’inaugurazione dopo aver seguito da vicino e risolto i problemi del trasferimento della casina – spiega Adamo Bernardi, vice sindaco e assessore al decoro urbano – tra i quali anche ingenti costi economici ridotti grazie a un paziente lavoro che ha consentito di ridurne l’entità, dando così al territorio questo importante servizio che permette di rifornirsi di acqua a costi molto bassi e di adottare buone pratiche per il rispetto dell’ambiente”.

La casina dell’acqua di Pozzi è la seconda sul territorio comunale, la prima infatti è attiva da tempo in via Ranocchiaio a Querceta ed eroga circa 200 litri al giorno.

I cittadini, muniti di bottiglie, avranno anche a Pozzi l’opportunità di rifornirsi di acqua refrigerata e microfiltrata al costo di 5 centesimi al litro.

“Un risparmio in termini economici, in considerazione del prezzo sul mercato – conclude Bernardi -, ma anche un fattivo contributo alla riduzione della diffusione delle bottiglie di plastica, favorendo in questo modo tra i cittadini una cultura di massimo rispetto per l’ambiente e sappiamo che l’abbattimento del consumo della plastica è proprio un caposaldo per la tutela ambientale”.