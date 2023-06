’INAUGURAZIONE DEL ’GIARDINO DI COMUNITA’ DI SAN GIUSTO DI COMPITO

GRANDE PARTECIPAZIONE ALL’INAUGURAZIONE DEL ’GIARDINO DI COMUNITA’ DI SAN GIUSTO DI COMPITO

Tante persone all’inaugurazione, sabato scorso, del ‘Giardino di Comunità’ situato nell’area verde adiacente alla chiesa di S.Giusto di Compito realizzato dalla Parrocchia e dalla Comunità di San Giusto di Compito con il contributo dell’amministrazione comunale. Uno spazio verde dove sono presenti alcune belle piante di camelia e due panchine. La cerimonia si è aperta con i saluti del sindaco Luca Menesini presente insieme alla presidente del consiglio comunale Gigliola Biagini a ad alcuni assessori e consiglieri comunali. All’iniziativa ha partecipato anche Don Bernard, parroco del Compitese che ha impartito la benedizione.

“Creare luoghi per la comunità nelle varie frazioni del nostro territorio è molto importante per mettere a disposizione dei cittadini spazi pubblici belli e curati dove socializzare e trascorrere il tempo libero – sostiene il sindaco, Luca Menesini-. Un’azione che stiamo portando avanti con particolare impegno in occasione del Bicentenario del Comune, un evento con cui oltre a far emergere, con ancora più forza, i tratti distintivi e identitari di Capannori, vogliamo favorire la crescita di una comunità coesa”.

La presidente del consiglio comunale Gigliola Biagini si dichiara soddisfatta per la creazione di uno spazio pubblico a disposizione dei residenti di San Giusto e di tutti i cittadini e ringrazia la parrocchia e tutta la comunità di San Giusto per l’impegno profuso nella sua realizzazione.

L’inaugurazione del Giardino di Comunità di San Giusto ha visto un intervento musicale di Carla Nolledi, pianista e del violoncellista Arion Daci. Nell’occasione è stata anche allestita la mostra fotografica ‘Paesaggi Capannoresi’ promossa dal Comune e curata dal Gruppo Fotografico Compitese. In esposizione una ventina di foto che immortalano alcuni magnifici scorci del vasto territorio capannorese che si estende dal versante delle Pizzorne alle alture del Monte Pisano abbracciando una popolosa area pianeggiante.