Inaugurazione dei nuovi sgambatoi di Forte dei Marmi

L’Amministrazione Comunale è lieta di invitare i Cittadini e i loro Amici a 4 zampe all’Inaugurazione dei nuovi Sgambatoi di Forte dei Marmi, Lunedì 12 Giugno 2023 alle ore:

11:00 in Via Ferrucci;

11.20 in Via Civitali;

11:45 in Via XX Settembre