INAUGURAZIONE DEI NUOVI CAMPI E DEI NUOVI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO DI BADIA POZZEVERI

Altopascio, 20 marzo 2023 – Un appuntamento atteso quello di sabato 25 marzo, alle 10, al centro sportivo di Badia Pozzeveri, in via dei Boggi. Tanti bambini con le loro famiglie parteciperanno alla grande festa di inaugurazione dei nuovi campi e dei nuovi spogliatoi, insieme anche alle autorità e alle istituzioni locali.

I lavori, condotti dall’amministrazione comunale e dalla società sportiva Asd Tau Academy e avviati nel 2022, sono ora terminati, pronti ad accogliere, in sicurezza e nella bellezza, i bambini, i ragazzi, le famiglie e gli istruttori che quotidianamente frequentano la struttura.

Il terreno da gioco, in tutti campi, è stato realizzato in sintetico, sono state rifatte le recinzioni e sostituite le panchine e le porte; raddoppiati invece gli spogliatoi, prevedendo strutture a norma e più grandi.

Badia Pozzeveri può, quindi, contare su un impianto sportivo completamente rinnovato e riqualificato, maggiormente capace di rispondere alle esigenze della società che lo gestisce in concessione e di tutto il territorio: uno spazio che sabato 25 potrà essere conosciuto dai cittadini di Badia Pozzeveri e non solo, attesi al taglio del nastro.