Inaugurazione Colonnina Elettrica al Parcheggio Vittime del Terrorismo di Castiglione di Garfagnana.

Questo è solo il primo passo, altre Colonnine verranno realizzate sul territorio Comunale, un’opportunità in più, non solo per gli abitanti, ma anche per i turisti che scelgono la nostra terra.

Grazie all’associazione Antiche Ruote, alla concessionaria Fratelli Biagioni di Castelnuovo e all’Istituto Comprensivo di Castiglione di Garfagnana