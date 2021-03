INAUGURATO NUOVO DISTRIBUTORE H24 E PASSA FARMACO CON CITOFONO ALLA FARMACIA COMUNALE DI PIANO DI CONCA

Il distributore automatico di ultima generazione iFARMA 24h sarà attivo 24 ore su 24 ampliando di fatto il servizio per i cittadini con oltre 60 selezioni di vendita di prodotti farmaceutici e pagamento in assoluta sicurezza sia in contanti che con bancomat.

Inoltre nei giorni in cui la Farmacia Comunale di Piano di Conca è di turno la notte o in altri momenti in cui la zona è poco frequentata il nuovo passa farmaco con citofono permette al personale di lavorare in maggiore sicurezza.