INAUGURATO L’EMPORIO SOLIDALE “LE ROSE”

Inaugurato l’emporio solidale “Le rose” che sarà curato dal Centro di ascolto Caritas di Borgo a Mozzano e dalla nostra Misericordia.

Realizzato in un locale acquistato dalla Misericordia con fondi propri e in parte con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è situato in via Umberto I poco dopo il palazzo comunale.

Presenti all’inaugurazione l’Arcivescovo Paolo Giulietti, la presidente della Caritas diocesana Donatella Turri, il Sindaco Patrizio Andreuccetti, il Governatore della Misericordia Gabriele Brunini e don Francesco Maccari parroco della Comunità parrocchiale Borgo a Mozzano.Presenti anche alcuni volontari del Centro di ascolto e della MiSericordia.

L’allestimento è stato curato da Arianna e Giulia della Caritas diocesana.

L’apertura dell’emporio è stata possibile grazie al contributo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e del Ministero delle Politiche Sociali nell’ambito del progetto denominato “Le dodici ceste”. Giovedì 9 dicembre il primo giorno di apertura.