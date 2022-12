inaugurato l’albero di natale per la sicurezza sul lavoro

Mlac: inaugurato l’albero di natale per la sicurezza sul lavoro



L’iniziativa che il Movimento lavoratori di Azione Cattolica (Mlac) ha lanciato in tutta Italia è arrivato anche nella Diocesi di Lucca. «Un albero per la sicurezza», da un’idea dell’artista Francesco Sbolzani, campeggia infatti a Lucca dal loggiato del Palazzo Arcivescovile e un altro è a Castelnuovo Garfagnana, presso l’oratorio parrocchiale. L’inaugurazione dell’iniziativa si è svolta lunedì 19 dicembre alla presenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti, Max Mallegni (Anmil), Lucia Baldassarri (Inail), Lorenzo Sichei (Cisl e Cpt Scuola Edile). A coordinare l’inaugurazione è stato Stefano Viviani del Mlac di Lucca. L’iniziativa vuole porre l’attenzione ai troppi incidenti sul lavoro e creare una nuova coscienza civica, per far sì che questi tristi accadimenti non avvengano più. L’allestimento è semplice, costituito da caschi di sicurezza, anche usati, e una griglia di supporto. Durante l’inaugurazione più volte è stata richiamata la necessità di entrare in ogni ambiente, anche nelle parrocchie, per parlare di sicurezza sul lavoro. L’arcivescovo nell’intervento conclusivo ha affermato: <<Bisogna porre attenzione al valore della persona umana nel suo insieme, come ce la consegna la Dottrina sociale della Chiesa. Certamente un contratto di lavoro degno e la sicurezza sul lavoro, sono elementi importanti per la dignità di ognuno e questa iniziativa, che mi auguro possa continuare anche nei prossimi anni, ce lo ricorda>>.