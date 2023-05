è stato inaugurato il parcheggio in località Pian D’Amora completamente rinnovato e ampliato.

COREGLIA ANTELMINELLI – Con un investimento di 45mila euro è stato possibile realizzare 15 nuovi stalli: un intervento significativo che fa seguito alle sistemazioni di piazza Mazzini e del parcheggio Le Prata avvenute nei mesi scorsi. Il tutto per rendere Coreglia un comune sempre più accessibile e facilmente raggiungibile, anche in vista della stagione turistica che porta sul territorio molti escursionisti.

Questo intervento si inserisce in una progettualità più ampia che vuole rigenerare e riqualificare tutte le porte di accesso del capoluogo: da una parte l’iter è già iniziato con la completa riqualificazione di via Mazzini e nel prossimo futuro, l’amministrazione porterà avanti un progetto di completa rigenerazione architettonica proprio del parcheggio Le Prata per tutti e tre i livelli e della scala che porta ai piani superiori.