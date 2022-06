Inaugurato il nuovo passaggio pedonale della Vaiana dedicato a Chiara Niccoletti

Il Comune ha raggiunto l’obiettivo di collegare il parcheggio soci fondatori della contrada il Ponte sia con la scuola Don Milani che con la via olmi, rendendo così fruibile il parcheggio sia agli studenti che agli utenti dei servizi del centro di Vaiana. A questo risultato si è giunti dopo aver definito la questione del passo con la proprietà confinante e dopo l’individuazione di una sede alternativa, l’attuale, per la contrada, atti che hanno poi consentito la realizzazione dell’opera che, in sicurezza, consente di accedere al parcheggio citato.