Inaugurato il nuovo logo del Commissariato di P.S. di Forte dei Marmi, realizzato dall’artista Paolo Lazzerini.

Questa mattina, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Forte dei Marmi, alla presenza del Questore di Lucca Dario Sallustio e dei Sindaci dei comuni della Versilia, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema, è stato svelato il nuovo logo rappresentativo della Polizia di Stato in quel territorio realizzato dall’artista Paolo Lazzerini, che nella sua bellissima opera rappresenta tutta l’anima dei quattro Comuni in cui è cresciuto e vissuto, dalle spiagge di Forte dei Marmi, passando per il Duomo di Pietrasanta, dai due torrenti Serra e Vezza che unendosi formano il fiume Versilia, per finire alle bellissime montagne Altissimo, Pania della croce e il caratteristico monte Forato che coronano Stazzema.

Paolo Lazzerini, originario di Pietrasanta, predilige portare nelle sue opere il proprio territorio, evidenziandone bellezza e storicità, con forme e colori dai quali si percepisce un amore e un rispetto profondo per i luoghi in cui è cresciuto e formato come artista