inaugurato il nuovo eco-compattatore per le bottiglie di plastica in Piazzale Don Baroni

inaugurato il nuovo eco-compattatore per le bottiglie di plastica in Piazzale Don Baroni

Consani e Bianchi:”Un progetto sperimentale che può rappresentare una svolta innovativa per la differenziata del territorio”

E’ stato inaugurato questa mattina (venerdì 27 ottobre) alla presenza dell’assessore all’ambiente Cristina Consani e della presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi un importante strumento per potenziare la raccolta differenziata sul territorio comunale. Il Comune di Lucca e Sistema Ambiente hanno infatti posizionato in Piazzale Don Baroni un eco-compattatore meccanico per le bottiglie di plastica.

Il luogo è stato scelto per permettere un facile raggiungimento con le auto e per la strategica vicinanza alla sede dell’azienda, che potrà così tenere sotto controllo l’effettivo utilizzo del macchinario.

Il compattatore ha la dimensione e la forma di un distributore di cibi o bevande, ma svolge un ruolo decisamente diverso: i cittadini potranno infatti qui collocare, una per volta, le bottiglie di plastica, separando il tappo che dovrà essere conferito in una posizione separata, ma sempre all’interno della macchina.

Essendo meccanico, il compattatore svolge la sua funzione con il peso del corpo dell’utente, che semplicemente salendo sulla pedana aziona il meccanismo, in modo estremamente semplice e sicuro. L’eco-compattatore, per ogni bottiglia che viene conferita, restituisce uno scontrino che contiene l’assegnazione di un punteggio, che potrà poi essere tradotto in sconti o premi, come i biglietti per le principali manifestazioni ed eventi della città, tra cui Lucca Comics&Games, Verdemura, Murabilia e molti altri. Un sistema incentivante fortemente voluto dall’amministrazione e dall’azienda, che potrà favorire una virtuosa raccolta delle bottiglie di plastica.

Ogni utente può farsi riconoscere utilizzando il proprio codice fiscale oppure la carta Garby, che può essere richiesta alla sede di Sistema Ambiente. E’ possibile anche conferire senza effettuare l’operazione di riconoscimento e, in entrambi i casi, a conclusione dell’operazione, il compattatore procederà con la stampa di uno scontrino che attesta i punti ricevuti.

“Il nuovo eco-compattatore consentirà una notevole riduzione dei costi di smaltimento, in quanto raccoglie automaticamente gli imballaggi, riducendo i loro volumi – ha dichiarato l’assessore Consani – Il riciclo delle materie plastiche è senza dubbio la migliore possibilità a nostra disposizione per ridurre l’inquinamento, risparmiare materie prime e tutelare l’ambiente e noi stessi dagli effetti negativi della dispersione dei rifiuti, in natura e nelle nostre acque. Avere un luogo di riferimento accessibile per la raccolta delle bottiglie di plastica, saprà certamente ridurne l’errato conferimento”.

“Con la collocazione del compattatore iniziamo una fase di sperimentazione e valutazione dell’impatto che questa macchina può introdurre nell’ambito della raccolta differenziata, per continuare a migliorare questo aspetto della nostra attività che ci sta portando importanti risultati – ha aggiunto la presidente di SA Sandra Bianchi – E’ determinante anche il concetto della premialità, perché culturalmente tutti dobbiamo pensare che separando i rifiuti e potendoli recuperare, facciamo un bel regalo all’ambiente e quindi a noi stessi. Non escludiamo di poter introdurre sul territorio nuovi compattatori, se tutto procederà come auspicato”.