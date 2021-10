INAUGURATO IL NUOVO CENTRO EDUCATIVO ‘PICCOLA ARTEMISIA’ DEDICATO A FAMIGLIE CON BAMBINI

E’ stato inaugurato ieri (martedì) con alcune iniziative dedicate ai più piccoli il nuovo centro educativo ‘Piccola Artèmisia’ realizzato dal Comune in via Guido Rossa a Capannori, vicino al nido ‘Il Grillo Parlante’, dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 11 anni e famiglie in attesa. Presente al taglio del nastro l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti.

Al centro educativo ‘Piccola Artèmisia’, si svolgeranno attività di promozione della lettura e percorsi di lettura, di genere e tematici, laboratori esperienziali e atelier artistici dedicati a bambini e ragazzi. Inoltre è presente una sezione ‘bambini e ragazzi distaccata della biblioteca comunale ‘G. Ungaretti’ situata ad Artèmisia, con una sala di lettura e un servizio di prestito. Il nuovo centro educativo ospiterà anche percorsi di sostegno alla genitorialità e di accompagnamento alla nascita, incontri di “Pedagogia Globale” e percorsi di formazione per educatori, insegnanti e altre figure professionali afferenti alla sfera psico-educativa.

La fase inaugurale del nuovo centro educativo proseguirà con altre due iniziative in programma domani (giovedì 28 ottobre) e sabato 30 ottobre. Giovedì 28 alle ore 15 si terrà il laboratorio ‘Il mio colore’ a cura di Artebambini (bambini 4-11 anni) e alle 16.30 sono in programma letture a bassa voce a cura delle volontarie del programma nazionale ‘Nati per leggere’ dedicate ai bambini delle sezioni ‘Colibrì’ e ‘Pesciolino’ dell’asilo d’infanzia ‘Il Grillo Parlante’. Sabato 30 alle ore 10 si terranno ‘Letture di albi illustrati’ a cura di Jessica Nuccia e Valentina Fontana della libreria “Bella storia” di Porcari (bambini 0-11 anni). A seguire si svolgerà l’incontro di sensibilizzazione dedicato ai genitori sul tema ‘Adozione e affido familiare’ con Elisa Pierallini, psicologa e Patrizia Pollastrini, assistente sociale.

La partecipazione alle iniziative è gratuita e sono previsti un massimo di 15 bambini per laboratorio. Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo piccolaartemisia@comune. capannori.lu.it. Il centro educativo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.30, orario durante il quale è possibile utilizzare la sala di lettura e prendere libri in prestito.