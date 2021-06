Inaugurato il nuovo campo di atletica Martini completamente rinnovato

Questa mattina è stato inaugurato il Campo di atletica “Moreno Martini” completamente rinnovato. Al taglio del nastro sulla nuova pista azzurra il sindaco il sindaco Alessandro Tambellini, l’assessore regionale Stefano Baccelli, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, il presidente del Consiglio comunale Francesco Battistini, l’assessore allo sport del comune di Lucca Stefano Ragghianti e gli assessori ai lavori pubblici Francesco Raspini e alle politiche formative Ilaria Vietina, Claudio Oliva dell’Ufficio Scolastico provinciale, il presidente regionale Coni Simone Cardullo, il delegato Coni della provincia di Lucca Stefano Pellacani, il vicepresidente della Virtus Lucca Sergio Martinelli e Renzo Marcinnò della Libertas Lucca, Emilio Masserati Uisp Lucca Versilia i giovani allievi dell’Atletica Virtus e quelli dell’Associazione Allegra Brigata.

I lavori, per una spesa complessiva di 752.000 euro, sono stati finanziati dal Comune di Lucca attraverso il bando Sport e Periferie (612mila euro) con il cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 140mila euro.

L’intervento ha comportato la completa ristrutturazione di pista e pedane, con l’adeguamento alle normative federali per ottenere l’omologazione per gare nazionali di ogni ordine e categoria. Rinnovati anche gli arredi e le attrezzature per la pratica dell’atletica leggera: dagli ostacoli regolabili, alla gabbia di protezione disco/martello, dalla zona di caduta per il salto con l’asta fino ai testimoni per le staffette alle panche a sei posti per gli atleti in campo.