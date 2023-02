Inaugurato ieri il nuovo locale Td Lemon 900 con performer d’eccellenza

Lo spettacolo ha richiamato tantissimi ospiti e ha dato il via a un ricco calendario di eventi

A suggellare l’unicità della proposta, i cocktail di altissima qualità

preparati dal bartender Tobia Serafini

Lucca, 2 febbraio 2023. Un successo straordinario, un’energia incontenibile, uno speciale mix di esibizioni e attrazioni. Potremmo descrivere così la serata di inaugurazione del Td Lemon 900 che si è svolta ieri (1° febbraio), regalando a tutti gli ospiti un assaggio di quella che sarà la proposta del nuovo locale lucchese di Marco Zucconi.

Musica, performance, food & cocktail e tanto divertimento, in un format all’insegna dello stupore, dell’eccellenza, del gusto e dell’intrattenimento.

A dare il via al lungo calendario di eventi che il locale ospiterà, è stato ieri sera il Circo Nero, con uno show che ha visto protagoniste Daniela Momcheva, artista poliedrica, maestra nei giochi di fuoco e nel visual e Honey Anarkos, performer nell’arte del bourlesque che hanno incantato tutti i presenti con il loro spettacolo. Ad aprire la serata, le musiche di Ennio Morricone suonate dal pianista ucraino Petr Yanchunk, pluripremiato in concorsi internazionali, laureato in pianoforte all’Università di Kharkov e all’istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini di Lucca. Successivamente, a salire in consolle è stato il noto Dj Francesco Follati, che ha saputo spaziare tra diversi generi e tracce, dando vita a una atmosfera intensa e coinvolgente.

Non solo balli, svago e movimento perché, a coronare una serata di qualità, ci hanno pensato anche i cocktail estremamente raffinati e ricercati a cura del bartender Tobia Serafini, che hanno reso ancor più speciale l’esperienza nel locale. A partire dai prossimi giorni, sarà inoltre possibile gustare i piatti dell’alta cucina, scegliendo tra le proposte selezionate all’interno di un menù pensato per deliziare anche i palati più esigenti.

Una novità importante, quella di Td Lemon 900 di via Nazario Sauro, anche per la particolarità dello stile a cui si ispira che è stata subito apprezzata da tutti gli avventori: il modello degli Speakeasy, infatti, è in grado di fondere l’eccellenza culinaria a quella dei cocktail e delle performance di valore. Già dalla prima serata, il Td Lemon 900 si è dimostrato perfettamente in linea con questo progetto, regalando un momento magico alla città e a tutti coloro che sono venuti da fuori per l’occasione.

Anche gli altri eventi in programma questa settimana si preannunciano molto interessanti:

Bobby West stasera (giovedì 2 febbraio) alle 21,30;

David Dj, venerdì 3 febbraio dalle 20,30 con la special guest Linda Leccese dalle 21,30;

Dj Sam Well sabato 4 febbraio dalle 22;

il pianista Petr Yanchunk e DJ Andrea Leporatti domenica 5 febbraio dalle 19,30.

