E’ stato presentato il nuovo laboratorio sulle biodiversità inaugurato all’interno della riserva naturalistica dell’Orecchiella, alla presenza dei sindaci Mariani per san Romano e Pioli per Villa Collemandina.

Per primi sono stati i bimbi delle primarie di San Romano in Garfagnana, Corfino, Sillano, Gorfigliano e le scuole dell’infanzia di Gramolazzo e Corfino ad apprezzarli.

A fare gli onori di casa erano presenti i Carabinieri Forestali con il Colonnello Cecilia Tucci e il personale civile che gestirà quest’area dedicata alle nuove generazioni. In occasione dell’inaugurazione del nuovo laboratorio, che si trova all’interno del parco dell’Orecchiella in località Gaia a due passi dal Museo della storia del Territorio e del Paesaggio dell’appennino tosco emiliano erano presenti ben 126 giovanissimi che hanno potuto apprezzare l’importanza delle biodiversità utilizzando giochi e disegni oltre che le strutture esterne; questa realtà in futuro sarà un punto di riferimento per la didattica ma anche un’attrazione turistica per le famiglie in vacanza in Garfagnana.

fonte noitv