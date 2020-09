inaugurato a Seravezza il primo cartello di attenzione al ciclista

inaugurato a Seravezza il primo cartello di attenzione al ciclista

Con l’autografo apposto da Paola Gianotti è stato ufficialmente “inaugurato” stamani a Seravezza il primo cartello di attenzione al ciclista. Si trova in via Marconi, all’inizio dell’abitato, ben visibile dai tanti ciclisti e automobilisti che transitano dalla costa verso le alture collinari e apuane. «È il primo di una serie di cartelli che vorremmo installare sulle strade più frequentate dai ciclisti dove, oltre all’ovvia necessità di rispettare le norme del codice della strada, sia da parte di chi viaggia in auto sia da chi si muove sulle due ruote, è importante che venga rispettata la distanza minima di 1,5 metri in fase di sorpasso fra i mezzi. I cartelli della campagna promossa da Paola Gianotti servono proprio a questo. Ringraziamo l’atleta piemontese per averci coinvolto in questo progetto e per aver inserito Seravezza come seconda tappa di questo suo tour della Toscana. Abbiamo aderito con vero piacere e faremo sempre il possibile per dare risonanza alla voce di chi opera per la sicurezza stradale e per lo sviluppo di una pratica sportiva, il ciclismo, che significa anche scoperta e valorizzazione del territorio».

Paola Gianotti stamani è stata accolta a Seravezza dall’assessore alla polizia municipale Dino Vené e dal consigliere delegato allo sport Francesca Bonin – entrambi appassionati ciclisti – e dal presidente del consiglio comunale Riccardo Biagi. Il servizio di sorveglianza è stato curato dalla Polizia municipale. Il progetto è seguito dall’Ufficio comunale allo sport.

Paola Gianotti, promotrice dell’iniziativa, detiene tre Guinness World Record, tra cui l’essere la donna più veloce del mondo ad aver circumnavigato il globo in bici. La campagna sulla sicurezza inizia nel 2014 al rientro della sportiva dal Giro del Mondo, durante il quale fu investita da una macchina in fase di sorpasso. L’incidente le causò la frattura della quinta vertebra cervicale. Da allora, insieme a Marco Cavorso, padre del ciclista quattordicenne Tommy, ucciso nel 2010 da una macchina, e a Maurizio Fondriest, campione mondiale di ciclismo, Paola porta avanti una campagna di sensibilizzazione e di attenzione alla sicurezza sulle strade.