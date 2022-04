INAUGURATO A MARLIA IL NUOVO SPAZIO CULTURALE ‘LOGOS’: AULA STUDIO, LUOGO DI AGGREGAZIONE E SALA RIUNIONI

INAUGURATO A MARLIA IL NUOVO SPAZIO CULTURALE ‘LOGOS’: AULA STUDIO, LUOGO DI AGGREGAZIONE E SALA RIUNIONI

Nella sede dello ‘Sportello al cittadino zona nord’ vicino al mercato. Sarà aperto a partire da lunedì 4 aprile

Inaugurato questo pomeriggio (sabato) a Marlia nella sede dello sportello al Cittadino Zona Nord (ex circoscrizione) vicino al mercato, il nuovo spazio culturale ‘Logos’ realizzato dall’amministrazione Menesini con l’obiettivo di mettere a disposizione della comunità nuovi spazi per la cultura e la socializzazione.

‘Logos’, realizzato dopo una serie di lavori di riqualificazione con cui è stato redistribuito lo spazio all’interno dell’edificio, con la creazione di nuovi locali, ospita un’aula studio attrezzata dove durante il giorno i giovani del territorio potranno disporre di un luogo bello e confortevole dove studiare ed anche dove incontrarsi e fare attività e iniziative. Logos si configura infatti anche come luogo di aggregazione. Ospita inoltre una sala riunioni che il Comune in orario serale metterà a disposizione di associazioni e comitati cittadini per le loro iniziative.

Presenti al taglio del nastro il sindaco Luca Menesini, il vice sindaco Matteo Francesconi, gli assessori Giordano Del Chiaro, Davide Del Carlo, Ilaria Carmassi, Serena Frediani, Lucia Micheli, il consigliere comunale Mauro Rocchi, Laura Matteucci in rappresentanza del Comitato ‘Agorà per Marlia’. Alla cerimonia inaugurale, iniziata con la benedizione impartita da Don Agostino Banducci, parroco di Marlia, hanno partecipato anche i rappresentanti delle associazioni La corte, Carneval Marlia, Corale Santa Cecilia, Combattenti e reduci di Marlia, Autieri, Donatori di sangue di Marlia, Commissione Pari Opportunità, Marciatori Marliesi. L’inaugurazione è stata accompagnata da un intervento musicale della Filarmonica ‘A. Catalani’ di Marlia.

“Oggi inauguriamo un nuovo spazio a disposizione della comunità e questo è sempre motivo di grande soddisfazione – ha detto il sindaco Luca Menesini-. Mettere a disposizione dei cittadini luoghi decorosi e confortevoli e adatti alle loro esigenze è un obiettivo per noi di fondamentale importanza. ‘Logos’ rappresenta un primo spazio culturale pubblico per la comunità di Marlia per lo studio e l’aggregazione e per l’attività di associazioni e comitati cittadini. E’ infatti il primo tassello di un progetto più ampio che vuole promuovere la centralità del mercato di Marlia come luogo di riferimento per la cultura e l’aggregazione per Marlia e non solo promosso dal comitato ‘Agorà per Marlia’, in collaborazione con la nostra amministrazione, che ringrazio per l’impegno e il confronto. Un bell’inizio per un percorso che proseguirà”.

Il nuovo spazio ‘Logos’ sarà aperto da lunedì prossimo (4 aprile) in orario 9.30-12.30 e 15.00-18.00 dal lunedì al venerdì e sarà gestito da personale del Comune al quale sarà possibile rivolgersi per prenotare lo spazio in orario serale.

Con i lavori di manutenzione straordinaria realizzati dall’amministrazione comunale alla sede dello Sportello al cittadino di Marlia per un investimento di 60 mila euro, oltre alla creazione di nuovi locali, sono stati realizzati nuovi servizi igienici, di cui uno per persone disabili, e rifatti sia l’impianto elettrico che l’impianto termico. Inoltre sono stati realizzati interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.