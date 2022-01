Inaugurati tre nuovi mezzi di pronto soccorso della Croce Verde

“Proviamo un profondo affetto per la Croce Verde di Forte dei Marmi – ha dichiarato il Primo Cittadino prima della benedizione di Don Piero e del taglio del nastro inaugurale – Nel tempo è diventata una realtà fondamentale del paese e ha sempre aiutato la comunità nel momento del bisogno, anche collaborando con l’Amministrazione Comunale su progetti specifici. Proprio per l’attuale situazione pandemica, è importante ricordare e sottolineare il ruolo centrale del mondo del volontariato, quindi ben vengano questi tre nuovi mezzi di pronto soccorso che miglioreranno sicuramente la qualità delle attività quotidiane dell’associazione. Un sincero ringraziamento alla Croce Verde e, in particolar modo, a tutti i suoi volontari per il grande lavoro che hanno svolto e che stanno ancora svolgendo in questo complicato periodo”.