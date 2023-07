INAUGURATI I NUOVI ALLOGGI UNIVERSITARI IMT

LUCCA – IN VIA BRUNERO PAOLI

A dieci anni dal recupero del San Francesco altra bella notizia per la zona est della città

Lucca, 6 luglio 2023 – È in funzione già da febbraio, ma mancavano solo alcune ‘rifiniture’ e finalmente oggi (6 luglio) è stata ufficialmente inaugurata la nuova residenza universitaria della Scuola IMT Alti Studi in via Brunero Paoli, angolo via del Bastardo.

Grazie a lavori eseguiti a tempo di record, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha già da tempo consegnato le chiavi della struttura al Rettore Rocco De Nicola, che grazie a questo intervento vede la Scuola guadagnare 100 posti letto in ambienti corredati da tutti gli elementi previsti dalla normativa per le residenze universitarie. L’obiettivo? Aumentare il numero di studenti residenti e proseguire lungo un percorso di crescita, che inevitabilmente necessita del potenziamento delle infrastrutture, nell’intento di arrivare presto ad una ‘popolazione’ di oltre 400 persone fra docenti, visiting professors, dottorandi e personale amministrativo.

IMT: UNA REALTÀ IN CONTINUA CRESCITA

“La Scuola – commenta il Rettore Rocco De Nicola – sta crescendo in modo veloce e sta ottenendo ottimi risultati, grazie ai quali oggi possiamo contare su una base salda e ben consolidata da cui possiamo permetterci di poter guardare lontano. Gli obiettivi che ci poniamo per il prossimo futuro sono ambiziosi, perchè sappiamo che la Scuola ha tutte le carte in regola per proseguire sul percorso di crescita intrapreso, un percorso che necessita però di essere sostenuto con spazi adeguati. Per questo voglio rivolgere un sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per averci messo a disposizione questa nuova ala del campus universitario, già in piena funzione e già popolata da alcuni studenti. Noi, da parte nostra, proseguiremo con la ristrutturazione di Palazzo Boccella, dove saranno ricavati ulteriori spazi. Sono sicuro che questa sinergia di forze e di intenti porterà un grande beneficio alla Scuola IMT e alla città di Lucca”.

ZONA EST DELLA CITTÀ: LA RIQUALIFICAZIONE PROSEGUE

Grande la soddisfazione del presidente della Fondazione CRL Marcello Bertocchini: “Esattamente 10 anni fa, a quest’ora, stavamo inaugurando il Complesso Conventuale di San Francesco. Oggi aggiungiamo un ulteriore tassello in un mosaico che negli anni si è andato componendo. Le buone notizie per la città e il territorio sono due infatti: sapere di una realtà universitaria in salute e in piena espansione e vedere un bene privato in completo degrado recuperato ad un fine di pubblica utilità. Un tassello, dicevamo, che procede sul cammino della riqualificazione della Zona est di Lucca, in cui il recupero del San Francesco ha svolto il ruolo di ‘primo motore’, e che proseguirà con la nascita di una Casa del Dopo di Noi in via Elisa.”

LA STRUTTURA

La Fondazione CRL ha acquistato il complesso immobiliare nel 2018 dall’ente Provincia Romana dei Frati Predicatori (Domenicani) con sede in Roma. Si trattava di un complesso di fabbricati posto lungo Via Brunero Paoli con un ampio giardino confinante con il Museo di Villa Guinigi. La superficie complessiva del lotto è di oltre 3.500 metri quadrati, per una superficie coperta di 1.332 metri quadrati, oltre a un terreno di proprietà esclusiva di circa 2.250 metri quadrati. La nuova residenza può ospitare fino a 100 studenti in camere dotate di servizi suddivise in due piani, entrambi forniti di cucina comune e spazi condivisi. Al piano terra, oltre ad una reception in cui è stata adottata una soluzione architettonica ‘luminosa’ e di grande impatto, sono stati ricavate diverse aule studio. Fondamentale per la realizzazione dell’opera il contributo ministeriale a fondo perduto di € 4.230.000 a valere su un bando emanato nel 2017 dal Ministero dell’Università e della Ricerca, finalizzato alla ristrutturazione o alla costruzione di immobili da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari. Un’occasione che la Fondazione ha colto per attrarre ulteriori risorse sul territorio.