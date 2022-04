Inaugurata questa mattina la sede di Lucca 2032

Lucca, 23 aprile – Inaugurata questa mattina la sede di Lucca 2032, già operativa da qualche giorno e a disposizione dei cittadini in via Borgo Giannotti, numero civico 354. Tanta partecipazione e tanto entusiasmo per Mario Pardini e il suo progetto politico volto al cambiamento della città di Lucca.

La sede sarà aperta ogni giorno, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30 fino alle 17. Un riferimento sul territorio per i cittadini che vogliano proporre idee, confrontarsi e conoscere le proposte di Lucca 2032.

Proseguono nel frattempo gli incontri sul territorio di Mario Pardini, dei candidati e dello staff: un percorso fortemente improntato all’ascolto dei cittadini, per proporre e favorire soluzioni concrete e reali alle problematiche quotidiane riscontrate dalla comunità.