Inaugurata mostra Museo Bozzetti a Bruxelles. Giovannetti: “Vetrina prestigiosa per Pietrasanta”

Una vetrina importante per Pietrasanta, per i suoi artigiani e i suoi

artisti.

Un ponte culturale per creare un futuro ancora più prestigioso

per il nostro territorio”. Con queste parole Alberto Stefano

Giovannetti, sindaco uscente e candidato alle prossime amministrative

del 14 e 15 maggio a Pietrasanta col sostegno di Ancora Pietrasanta,

Lega e Pietrasanta prima di tutto-Forza Italia, ha inaugurato oggi la

mostra “Le origini della scultura – Pietrasanta un ponte tra Toscana ed

Europa”: 12 opere del Museo dei Bozzetti in esposizione al Palazzo del

Parlamento Europeo di Bruxelles. “Una mostra – ha aggiunto Giovannetti –

che dà valore ai nostri artigiani e alle nostre tradizioni culturali. Un

vanto mostrare alle tante persone che attraversano queste sale a

Bruxelles le origini di opere di artisti famosi in tutto il mondo. Un

ringraziamento all’onorevole Ceccardi che ha reso possibile tutto

questo. E agli uffici, dalla dirigente Monica Torti a tutti i

dipendenti, che hanno lavorato per concretizzare l’idea”. Protagoniste

di questo “viaggio” europeo sono “Tensei Tenmoku” del giapponese Kan

Yasuda, la cui trasposizione definitiva si trova in Spagna; “Le mani”

dell’italiano Alberto Cortina, in Francia; “Orizzonte” del polacco Igor

Mitoraj, in Germania; “Aurora” dell’olandese Jan Pater, nei Paesi Bassi;

“Torso” del danese Jens-Flemming Sorensen, in Danimarca; “Concordia”

dell’italiano Giuliano Vangi, in Italia; “Pregnant Nana” della francese

Niki De Saint Phalle, in Austria; “Danzatore” della ceca Anna Chromy, in

Repubblica Ceca; “Donner” del belga Jean-Michel Folon, che fa parte di

numerose collezioni private di ordine internazionale. A Bruxelles anche

“Donna con ombrello” del colombiano Fernando Botero e “Balance and

Counter-Balance” della britannica Cynthia Sah che si trovano,

rispettivamente, in Kansas e a Taiwan. Nel percorso espositivo allestito

all’Europarlamento un bozzetto in particolare si proporrà come simbolo

del ruolo di Pietrasanta, ponte tra Toscana ed Europa: si tratta di

“Stepping Forward” della scultrice olandese Hanneke Beaumont, collocato

presso la sede del Consiglio dell’Unione Europea in rue de La Loi,

sempre a Bruxelles. All’inaugurazione della mostra, oltre al sindaco

Giovannetti, c’era Federica Favi, ambasciatore italiano in Belgio,

l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, la sottosegretaria alla

cultura del ministero italiano Lucia Borgonzoni e Mijntje Lukoff, figlia

della scultrice che ha realizzato il bozzetto dell’opera che si trova

davanti al Parlamento Europeo. “È una grande soddisfazione per me – ha

dichiarato Ceccardi – vedere che nelle sale del Parlamento Europeo c’è

un pezzo importante della cultura e della storia di Pietrasanta e

dell’intera Toscana. Nelle sedi delle istituzioni d’Europa c’è chi fa

blasfemia. Io preferisco l’arte, quella vera, per la quale noi italiani

siamo conosciuti in tutto il mondo. La Versilia, e Pietrasanta in

particolar modo, è zona rinomata per l’arte, zona di ispirazione per

molti artisti da tutto il mondo. Questo evento vuole sottolineare la

straordinaria importanza degli artigiani del marmo e del bronzo negli

scambi culturali europei. E’ grazie alla capacità di attirare artisti da

ogni angolo dell’Europa che le botteghe degli artigiani di Pietrasanta

sono diventate un punto di riferimento delle arti visive, soprattutto

della scultura. Non è un caso, del resto, che la Toscana e l’arte

viaggino sempre a braccetto. Un binomio che nei secoli ha fatto

conoscere nel mondo artisti sensazionali che hanno prodotto capolavori

inimmaginabili”.