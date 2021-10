INAUGURATA LA QUINTA MOSTRA DELLA CAMELIA SASANQUA A FIORITURA AUTUNNALE

Taglio del nastro questa mattina (sabato) per la quinta mostra della camelia Sasanqua a fioritura autunnale che, promossa dal Centro Culturale Compitese in collaborazione con il Comune si svolgerà anche domani (domenica) e nei fine settimana 16-17 e 23-24 ottobre. All’inaugurazione sono intervenuti l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti, il presidente del Centro Culturale Compitese, Augusto Orsi, Rolando Giusti, Walter Pacchini, Sara Plastino del Gruppo ‘Amici del Camelieto e dintorni’ e Marcello Orsi del Centro Culturale Compitese.

La mostra resterà aperta fino alle ore 18.00. Alle ore 15 nell’area spettacolo del Camelieto è in programma un concerto di musica operistica con Rossella Bevacqua (soprano), Claudio Sassetti (tenore) e Tiziano Mangani (pianista). La mostra proseguirà domani dalle 10 alle 18. Tra le iniziative in programma l’incontro, con inizio alle ore 15, ‘Il Monte Pisano: curiosità, notizie, prospettive economiche sociali ed ambientali’ con la partecipazione di Lucia Micheli e Giordano Del Chiaro, rispettivamente assessore al turismo e assessore all’ambiente del Comune di Capannori, Maurizio Meucci, presidente della Comunità del Bosco Monte Pisano e Moreno Da Collina, ricercatore d’archivi locali.

Sia nella giornata di oggi (sabato) che di domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 sono in programma una visita libera del Camelieto, una mostra di prodotti e servizi delle Cooperative di Comunità Toscane, la mostra del gruppo fotografico ‘Il Prisma’ di Scandicci intitolata ‘Paesaggio Toscano’ e visite al Camelieto con guida botanica alle ore 11-12-14-15-16 e 17 (durata un’ora). Inoltre degustazione del tè e vendita di camelie.

Per informazioni e prenotazioni tel 0583 977188 e 345 0552996 (anche whatsapp) Per accedere alla mostra è necessario essere in possesso del Green Pass.

Il programma completo della Mostra è consultabile sul sito www.camelielucchesia.it.