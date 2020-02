Inaugurata la pavimentazione della palestra delle scuole di Piano di Mommio

Toccante cerimonia in ricordo di Emanuele Iacconi

Una nuova pavimentazione per gli spazi polivalenti della scuola di Piano di Mommio in memoria e ricordo di Emanuele Iacconi.

E’ stata inagurata ieri (2 febbraio) la nuova pavimentazione della palestra della scuola ‘Aldo Moro’. Un intervento reso possibile grazie ad una raccolta fondi organizzata dall’associazione PDM Manù, di altre associazione della frazione e di molti privati cittadini. Al taglio del nastro, avvenuto proprio nel giorno in cui Iacconi avrebbe compito 40 anni, c’era la famiglia di Manù, il sindaco Alberto Coluccini e il presidente del consiglio comunale Claudio Marlia in compagnia di diversi assessori, alcuni consiglieri comunali e numerosi cittadini che, ancora una volta, hanno voluto mostrare il loro affetto nei confronti di Manù.

“I lavori alla pavimentazione della palestra – ha spiegato il sindaco Alberto Coluccini – si erano resi necessari alla luce delle recenti modifiche normative. Voglio ringraziare personalmente le associazioni e i cittadini che, in questo particolare momento per l’Ente, si sono ‘sostituiti’ all’amministrazione comunale. La calorosa partecipazione a questa inaugurazione dimostra ancora una volta il grande amore e affetto che Piano di Mommio e Massarosa tutta aveva ed ha nei confronti di Manù. Lo ricordiamo come un ragazzo solare e pieno di energia. Un’energia che ancora oggi è viva in mezzo a noi: la testimonianza è proprio questa palestra resa di nuovo a norma nel suo nome”.

