Inaugurata la nuova sede della Misericordia di Piano di Coreglia

PIANO DI COREGLIA – Una bella festa con la presenza di tanti volontari e cittadini per applaudire al taglio del nastro della nuova sede della Misericordia di Piano di Coreglia.

L’edificio, di nuova costruzione, realizzato accanto alla vecchia sede, è di proprietà della misericordia ed è stato realizzato grazie al lavoro dei volontari, ai contributi di benefattori e al contributo della Fondazione cassa di Risparmio di Lucca. E’ stato il Governatore Sergio Tardelli a fare gli onori di casa, non senza emozione e a ringraziare tutti i volontari di oggi e di ieri. Giusto ricordare che l’ente misericordioso di Piano di Coreglia può vantare circa 80 volontari che svolgono un ruolo importante per le comunità del circondario. A sottolineare l’ottimo lavoro svolto in questi anni dai volontari anche le parole del primo cittadino di Coreglia Antelminelli, del comandante della compagnia Carabinieri Biagio Oddo ma soprattutto è stato Filippo Pratesi, Direttore della Federazione delle Misericordie toscane a sottolineare forza e bravura dei componenti della misericordia di Piano di Coreglia.