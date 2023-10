Pascoli, appassionato delle novità tecnologiche del suo tempo, si fece regalare una macchinetta fotografica Kodak con cui scattò decine di foto, puntualmente incollate sul passepartout personalizzato che recitava “Opera dell’etereo sole e di Giovanni Pascoli”. Sono immagini che ci parlano non solo della grande curiosità del poeta per le novità del suo tempo, ma ci raccontano anche per immagini ciò che troviamo solitamente immortalato nei suoi versi. La fotografia per Pascoli diventa un altro modo per fare poesia