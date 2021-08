Inaugurata la Big Bench di Passo Croce, nel cuore delle Alpi Apuane

Stazzema – La 160 esima grande panchina del territorio nazionale è stata inaugurata in uno dei punti più suggestivi delle Apuane. Terrinca entra così a far parte del circuito della Big Bench Community

Solo il meteo ha guastato la giornata di festa per l’inaugurazione della Big Bench, la grande panchina che è stata posizionata al passo croce a Terrinca, nel comune di Stazzema. Quello che nelle giornate terse è uno degli affacci più suggestivi sul comprensorio delle Apuane e da cui si arriva a vedere anche la Corsica.

Ma sono stati comunque tanti i terrinchesi e non solo che non hanno voluto mancare all’appuntamento, dopo mesi di lavoro per dare vita alla 160 esima grande panchina italiana, inserita nel circuito della Big Bench Comunity creato dall’intuizione di Chris Bangle per sostenere le comunità locali e il turismo. L’opera è stata resa possibile dall’impegno di molti volontari sostenitori e grazie al proprietario del terreno che ha acconsentito alla sua installazione.

Un progetto che il comune aveva affidato nelle mani del comitato locale i cui membri hanno colto l’occasione anche per risistemare l’area del monumento dedicato ai due frati che realizzarono la strada per arrivare fino a Passo Croce.

