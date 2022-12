INAUGURATA AL MUSEO ATHENA LA MOSTRA ‘NATALE NELLA TRADIZIONE’ DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PONTE

E’ stata inaugurata sabato scorso al Museo Athena di via Carlo Piaggia la mostra “Natale nella tradizione”, dedicata ai santini d’epoca della collezione dell’Associazione Culturale Ponte. Presenti al taglio del nastro l’assessore Davide Del Carlo, don Marcello Franceschi, parroco di Capannori, Marco Bertini, del Centro Commerciale Naturale di Capannori e Sebastiano Micheli dell’ Associazione Culturale Ponte.

“Il Natale per secoli ha celebrato un avvenimento eccezionale legato alla storia della salvezza: la nascita del Bambino Gesù, Dio che si fa uomo” – dice Sebastiano Micheli dell’associazione culturale Ponte – . E per secoli la semplicità e l’umiltà che riflettevano quella condizione hanno accompagnato il periodo natalizio e si sono espresse principalmente nel rappresentare la scena della Natività. Dal XVI secolo in poi, a memoria dell’evento, si è cominciato a stampare santini sul tema, in estrema varietà di soggetti e di tecniche, distribuiti alla popolazione e da questa ricercati. Per testimoniare questa tradizione del Natale abbiamo allestito una mostra con alcuni esemplari della nostra raccolta”.

L’esposizione è visitabile gratuitamente fino al 6 gennaio, nei seguenti orari: martedì e giovedì 9-13, venerdì 13-19, sabato 10-13 e 16-19.