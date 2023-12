INAUGURATA AL MUSEO ATHENA LA MOSTRA “DIORAMA-PRESEPI SOTTO LO STESSO CIELO”.

INAUGURATA AL MUSEO ATHENA LA MOSTRA “DIORAMA-PRESEPI SOTTO LO STESSO CIELO”. RESTA APERTA FINO AL 16 DICEMBRE

E’ stata inaugurata sabato scorso al museo Athena di Via Carlo Piaggia a Capannori la mostra ‘DIOrAMA- Presepi sotto lo stesso cielo’ di Antonella Loda. Oltre all’autrice, presente al taglio del nastro, tra gli altri, la consigliera comunale Claudia Berti.

Antonella Loda vive a Lucca e la passione per l’arte è stata sempre presente nella sua vita, sotto ogni forma. Studia stilismo e modellismo sartoriale e inizia a disegnare e creare abiti. Frequenta corsi di pittura, dove sperimenta tecniche varie con colori acrilici, usando anche fondi di caffè, finendo poi per appassionarsi alla pittura ad olio. La voglia di sperimentare ogni forma d’arte non l’abbandona mai e si appassiona così allo studio del Diorami, creando scenografie e ambientazioni sui presepi.