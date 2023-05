INAUGURATA A PAREZZANA UNA PANCHINA INCLUSIVA

Domenica scorsa a Parezzana, nello spazio verde vicino alla chiesa, è stata inaugurata una panchina inclusiva installata dal Gruppo Attività Multipaesano ”Il Faro” ODV, un’ associazione senza scopo di lucro nata nel 2017 dall’idea di alcuni abitanti dei paesi di Parezzana, Toringo e Carraia, in collaborazione con la parrocchia. Presente al taglio del nastro della panchina che ha appositi spazi per consentirne l’utilizzo anche alle persone che utilizzano la sedia a rotelle, insieme al presidente di G.A.M Il Faro, Silvia Baldocchi, a Don Mario Visibelli e Don Policarpo, anche il vice sindaco, Matteo Francesconi che ha ringraziato l’associazione per la bella iniziativa che ha il nobile obiettivo di rendere più inclusiva la comunità.