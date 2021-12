In via dei Comparini una struttura di co-housing per accogliere 40 anziani autosufficienti

VIAREGGIO – Si chiama housing sociale e prevede, con un investimento di oltre 3 milioni di euro la realizzazione di strutture residenziali (22 abitazioni autonome) dedicate ad anziani autosufficienti, dove gli ospiti possono sperimentare una nuova dimensione di vita sociale.

Il progetto è stato presentato oggi dal presidente della fondazione Pasquale e Olga Pezzini onlus di Viareggio, alla presenza dei presidenti della Misericordia e Croce Verde locali dell’assessore al sociale Maineri

Il progetto esprime un nuovo concetto di residenzialità, con appartamenti dati in locazione ad anziani autosufficienti e forniti di servizi comuni, quali servizi sanitari, aree di uso comuni, ambienti per attività ricreativa, eccetera. Il tutto inserito in una località di pregio, l’ex centro ippico di via Comparini a Viareggio, nel quale le persone possano godere di una buona qualità di vita.

fontenoitv