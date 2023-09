IN VENDITA I BIGLIETTI PER LA PARTITA LUCCHESE – PINETO

si comunica che da oggi martedì 26 settembre sarà attiva la prevendita

dei biglietti per la gara di campionato Lucchese – Pineto, che si

giocherà allo stadio Porta Elisa sabato 30 settembre alle ore 16.15.

I tagliandi potranno essere acquistati on line sul sito Go2 e presso il

Lucchese Point nei seguenti giorni:

– martedì 26 dalle 15.30 alle 19:00;

– mercoledì 27 dalle 15.30 alle 19:00;

– giovedì 28 dalle 15.30 alle 19:00;

– venerdì 29 dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15.30 alle 19:00.

Sabato 30 la prevendita proseguirà al botteghino della Curva Ovest dalle

10:30 fino all’inizio gara.

Questi i prezzi:

Curva Ovest

– intero € 9,00 più prevendita;

– ridotto 15-25 anni e over 70 € 6,00 più prevendita;

– ridotto donna e 8-14 anni € 5, 00 più prevendita

– ridotto Under 8 € 0,00;

Gradinata

– intero € 15,00 più prevendita;

– ridotto 15-25 anni e over 70 € 9,00 più prevendita;

– ridotto donna e 8-14 anni € 6,00 più prevendita;

– ridotto Under 8 € 0,00;

Tribuna Coperta Laterale

– intero € 24,00 più prevendita;

– ridotto 15-25 anni e over 70 € 19,00 più prevendita;

– ridotto donna e 8-14 anni € 12,00 più prevendita;

– ridotto Under 8 € 0,00;

Ricordiamo che la prevendita sarà attiva anche presso i punti vendita La

Pergamena e Lucca Carta di Porcari.