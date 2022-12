In un libro la storia del Serchio delle Muse e del Maestro Luigi Roni

CASTELNUOVO – Per l’associazione “Il Serchio delle muse” è stata una serata ricca di emozioni ma anche di orgoglio per tutto quello che ha fatto in questi vent’anni per la musica e per il territorio. Così l’evento che si è svolto al Teatro Alfieri, e che ha visto anche la presentazione del volume scritto da Sara Moscardini dedicato all’indimenticato Maestro Luigi Roni, morto per Covid nel 2020.

Il libro è stato pubblicato dalla banca della dell’Identità e della Memoria e dal “Serchio delle muse” con il contributo delle due Unioni Comuni della valle del Serchio

In questa serata, dove i ricordi si sono intrecciati con le emozioni non poteva mancare la musica; ecco allora sul palco le bellissime voci del soprano di Linda Campanella, del tenore Giorgio Casciarri, del baritono Marzio Giossi e la suadenti note del piano del maestro Roberto Barrali.

La serata, presentata da Irene del Debbio, si è aperta con il saluto del Presidente Fosco Bertoli che nell’occasione ha voluto ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto e finanziato le attività dell’associazione; attività che regalano e hanno regalato centinaia di concerti gratuiti su tutto il territorio, portatori di spettacolo ed emozioni anche in luoghi dove la musica non era mai arrivata. E creando così anche una qualificata attrazione culturale per i turisti che nel periodo estivo affollano la valle del Serchio

