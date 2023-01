In Toscana dopo la terza media esiste la strada degli IeFP: 26 i corsi finanziati dalla Regione Toscana. Guastini (STAF): “Tempi lunghi di approvazione e ‘rischio convivenza’ tra 15enni e ‘drop out’”

Dal 9 al 30 gennaio le preiscrizioni sul portale “Scuola in Chiaro” del MIUR. Quasi due terzi dell’offerta affidata alle agenzie formative aderenti ad associazione STAF Toscana: la mappa delle sedi e delle opportunità, tutte gratuite

Mercoledì 5 gennaio 2023. Anche Lucca è tra le sedi dei 26 i corsi IeFP, due in più rispetto all’anno precedente, che la Regione Toscana ha finanziato nel panorama IeFP, ovvero quel comparto di formazione professionale triennale alternativo alla scuola superiore tradizionale nato per fornire dopo la scuola media un’opportunità in più, propedeutica all’ingresso nel mondo del lavoro con competenze settoriali da affiancare a quelle di base. Per il triennio al via a settembre 2023 saranno i fondi del Next Generatin EU dell’Unione Europea, tramite il programma Giovanisì, a sostenere i costi formativi e a permettere a studenti e famiglie di non dover spendere nemmeno un euro per partecipare, ottenendo “nel pacchetto” anche tutto ciò che serve per la didattica, dispositivi di protezione individuale e strumenti compresi.

Il primo elenco dei corsi finanziati (sono comunque possibili degli scorrimenti nei prossimi mesi) presenta il 65% delle proposte formative facenti riferimento all’associazione STAF Toscana, syndacation delle principali agenzie formative del panorama regionale, la quale rappresenta le istanze di 24 soggetti distribuiti su tutte le province. Si tratta di una rinnovata fiducia verso un mondo, quello della formazione professionale accreditata, ormai imprescindibile per il funzionamento degli IeFP, tipologia di corsi sempre più conosciuta ma ancora non abbastanza, tanto che molti genitori ancora non sanno di questa opportunità dagli sbocchi plurimi: al termine del triennio, conseguita una qualifica europea 3EQF spendibile sul mercato del lavoro, si può infatti scegliere di riprendere il percorso di studi dal quarto anno di un istituto professionale oppure scegliere una quarta annualità IeFP per specializzarsi ulteriormente.