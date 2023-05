In tantissimi a Villa Bertelli all’inaugurazione della mostra

In tantissimi a Villa Bertelli all’inaugurazione della mostra

Intimi Trascorsi

di Matteo Ciardini

a cura di Vittorio Sgarbi

in collaborazione con Paola Raffo Arte Contemporanea.

In tantissimi all’inaugurazione della mostra Intimi Trascorsi di Matteo Ciardini al secondo piano di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Alla cerimonia erano presenti il vice sindaco Andrea Mazzoni e il presidente di Villa Bertelli Ermindo Tucci, che insieme alla consigliera Annalisa Buselli ha fatto gli onori di casa. Quarantacinque opere, fra oli, disegni e dipinti, che riportano le mille sfaccettature della Versilia, protagoniste assolute di questo raffinato artista, fiorentino di nascita, ma cresciuto in Versilia, che rende omaggio alla sua terra di adozione con questa esposizione curata da Vittorio Sgarbi e in collaborazione con Paola Raffo Arte Contemporanea. Un tributo, dove si ritrovano tutti gli scorci più rappresentativi e suggestivi, dalle pinete, alle Apuane, dal padule ai tuffatori, fino ai fuochi d’artificio dello spettacolo clou dell’estate per la grande festa di S. Ermete. La mostra rimarrà a Villa Bertelli fino al 25 luglio. Ingresso libero. Orari: maggio e giugno 16.00 -19.00, luglio 17.00-22.00