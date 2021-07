In tanti stanno prevedendo maxischermi nelle piazze per vedere la finale. Noi no, ed è una scelta precisa.

BORGO A MOZZANO – In tanti stanno prevedendo maxischermi nelle piazze per vedere la finale. Noi no, ed è una scelta precisa.

In queste settimane la partita dell’Italia ha portato importanti introiti e il rinnovo di luoghi di ritrovo a ristoranti, bar, circoli, ed anche la finale non deve fare eccezione. Ben venga quindi la finale guardata in nutriti gruppi al Circolo di Borgo, al Probi, alla Terrazza, al Circolo di Partigliano, al Bar La Celetra, ed in qualunque altro posto lo si riterrà utile.

Uniti per l’Italia, anche in posti diversi, con il calore degli amici e di tutta la comunità. Quindi, sappiatelo, se non vedete il maxischermo a Borgo è per una scelta ben precisa. Rispetto per le altre scelte, ma noi facciamo così

Sempre e comunque Forza Azzurri

PATRIZIO ANDREUCCETTI