IN TANTI ALL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO CENTRO DEL RIUSO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ‘DUEVOLT’ DI SEGROMIGNO IN MONTE

Grande partecipazione, ieri pomeriggio (martedì) all’inaugurazione del nuovo centro del riuso di apparecchiature elettriche ed elettroniche ‘DueVolt’ di Segromigno in Monte gestito dall’associazione Hacking Labs a seguito di un bando di assegnazione emesso dal Comune.

Sono intervenuti al taglio del nastro il sindaco, Luca Menesini, Rossano Ercolini, coordinatore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori e Mirko Bernardi, presidente dell’associazione Hacking Labs. Presenti anche Don Damiano Pacini, parroco di Segromigno, che ha impartito la benedizione, il presidente di Ascit Ugo Salvoni con il direttore Roger Bizzarri, il presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, assessori e consiglieri comunali.

Il centro del riuso è situato nei locali dell’ex Ceseca in via di Piaggiori Basso a Segromigno in Monte che sono stati appositamente ristrutturati dall’amministrazione comunale grazie ad un finanziamento europeo ottenuto con il progetto Reusemed, che mira proprio a sviluppare politiche di sostenibilità e di riuso.

Il nuovo centro, aperto a tutti i cittadini, si occupa del ritiro e della sistemazione e riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici usati, soprattutto materiale informatico, che molto spesso finiscono all’isola ecologica o in discarica quando invece possono tornare a nuova vita.

“E’ con vera soddisfazione che abbiamo inaugurato un nuovo centro del riuso che andrà ad arricchire l’importante rete municipale del riuso del nostro territorio, che abbiamo costituito ufficialmente nell’ambito del progetto Reusemed ed è costituita da molte realtà – afferma il sindaco Luca Menesini-. Oggi si aggiunge questa nuova realtà, gestita dall’Associazione Haching Labs guidata da Mirko Bernardi e questa è una garanzia di passione, professionalità e senso di comunità, che si occupa di ritirare e riparare soprattutto materiale informatico per dargli una seconda vita secondo il concetto di economia circolare. Ridare vita a materiale informatico, oggi, è assolutamente necessario nell’ottica della sostenibilità e del promuovere un’economia civile che tuteli maggiormente l’ambiente e il Pianeta. Il centro ‘Due Volt’ costituisce un ulteriore punto di riferimento per tutti quei cittadini che vogliono dare la possibilità agli oggetti non più usati di essere riutilizzati da altri e un contributo importante per la riduzione dei rifiuti con l’obiettivo di avvicinarci sempre più all’ormai prossimo traguardo dei ‘Rifiuti Zero’. Allo stesso tempo abbiamo restituito alla comunità un immobile importante di Segromigno in Monte riqualificato con finanziamenti europei”.

“Con l’apertura di questo nuovo centro si va ad arricchire la rete del riuso sul territorio capannorese che svolge un importante ruolo non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale – afferma Rossano Ercolini, coordinatore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori-. Un’operazione che è stata resa possibile grazie al recupero e alla ristrutturazione da parte del Comune di un immobile significativo per la storia di Segromigno. ‘DueVolt’ entra a far parte dell’itinerario delle buone pratiche ambientali che percorrono tutti coloro che vengono a Capannori per conoscere la nostra virtuosa realtà di gestione dei rifiuti. Un grande grazie a Mirko Bernardi per la professionalità e la tenacia con cui in questi anni ha portato avanti il suo progetto sul riuso dei materiali elettrici ed elettronici mettendosi a servizio della comunità”.

“Siamo davvero soddisfatti di poter disporre di questo immobile dell’ex Ceseca, perché siamo nel cuore della produttività del territorio Capannorese, e riteniamo importante esserci con un’attività di rilevanza ambientale come il riuso di materiali elettronici – dichiara Mirko Bernardi presidente di Hacking Labs -. Un’attività che portiamo avanti da anni in collaborazione con il Comune di Capannori e con le scuole del territorio. Con questa nuova sede siamo adesso in grado di dar vita a tanti nuovi progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone attraverso la pratica del riuso. Ringraziamo l’amministrazione Menesini per questa opportunità. Un grazie particolare a tutti i membri della nostra associazione”.

Il centro del riuso ‘DueVolt’ è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 ed il sabato dalle 10 alle 13.