in sicurezza tratto dissestato via Sannio-pista ciclabile viale Apua, in corso intervento

In sicurezza anche il tratto dissestato tra via Sannio e la pista ciclabile del viale Apua a Macelli. Il tratto della ciclabile, che connette il centro storico alla Marina, era interessato da una massiccia presenza di radici che avevano sfondato l’asfalto e reso la strada pericolosa per pedoni e ciclisti. Si tratta dell’ennesimo intervento, eseguito dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti, focalizzato alla messa in sicurezza dei tratti stradali dove a causa delle presenza delle radici di alberi, particolare dei pini, ha danneggiato l’asfalto.

Interventi analoghi erano stati realizzati in via Catalani angolo via Colombo, via Pascoli tra via Roma e via Carducci, via Cipro, via Doninzetti angolo via Toscana e viale Morin di fronte alla Versiliana oltre ai 4 chilometri di ripristinati attivati eseguiti in seguito a cantieri di pubblica utilità da parte di Gaia Spa, Enel, Telecom e così via.