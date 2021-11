In sicurezza altri sette chilometri della via Aurelia da Focette fino a Ponterosso nel tratto tratto comunale di Pietrasanta. Si parte lunedì con il maxi cantiere di Anas, concordato con il Comune di Pietrasanta, che interesserà tre ampi tratti della via Aurelia. Per consentire l’asfaltatura del tratto dal km 363 fino al km 369 sarà istituto il senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri con istituzione di senso unico alternato, su corsia di marcia, della SS 1 Aurelia in entrambe le direzioni, a partire dalle ore 00:00 dell’8/11/2021 fino alle ore 23:55 del 20/12/2021 esclusi i giorni festivi.

Prosegue dunque la messa in sicurezza anche della via Aurelia che correrà a fianco dei lotti di asfaltature comunali già programmati. “Questi interventi sono il frutto dei tanti viaggi a Firenze alla sede di Anas del sindaco, Giovannetti. – rivendica Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – Una parte di intervento è stata realizzata lo scorso gennaio: questo nuovo lotto, che coinvolgerà un lunghissimo tratto della via Aurelia tra via Astoria e Ponterosso, e che abbiamo concordato con Anas, rappresenta un’azione molto importante nell’ottica di un più piano asfaltature che stiamo portando avanti. Il cantiere potrebbe causare disagi alla circolazione. Per questo invito i cittadini e gli automobilisti alla pazienza. Una volta terminato avremo una via Aurelia sicuramente migliorato sia dal punto di vista della sicurezza che dell’inquinamento acustico”.

Dopo la via Aurelia toccherà anche ad altri tre chilometri di strade cittadine con le asfaltature già programmate di via Leonardo da Vinci e via Tonfano, via Manzoni, via dei Fichi e via Vignette, via Saponiera, via Torretta a monte della via Unità d’Italia, via Astoria a Focette e via Calabria e via Liguria nel tratto che corre da via Campania a via Calabria a Macelli. “Sulla sicurezza stradale abbiamo previsto, complessivamente, 3 milioni di euro per i prossimi tre anni che vanno a sommarsi a quelli già spesi nel primo triennio. – conclude Marcucci – Riusciremo a dare risposte in molte frazioni ed in mostre strade anche grazie ai cantieri per la realizzazione di fognature nere e bianche da parte di Gaia che interesseranno 25 chilometri di strade cittadine tra Pollino, Focette, Fiumetto e Africa”.

I nuovi interventi vanno a sommarsi ai tanti, sul fronte manutenzione straordinaria delle strade, già realizzati in via Abruzzi a Macelli, via Peschiera a Tonfano e via Cannoreto a Valdicastello lungo il sentiero della via Francigena, in via Toscana e via Don Bosco, via Catalani angolo via Colombo, via Pascoli tra via Roma e via Carducci, via Cipro, via Doninzetti angolo via Toscana e viale Morin di fronte alla Versiliana, via Marella, via Casone, via Montiscendi, viale Apua, via Leopardi, via Santini nel tratto tra la via Aurelia e via Castagno, via Tonfano tra via Unità d’Italia e l’incrocio con le vie Ficalucci e Del Sale, numerosi tratti della Via Aurelia ed altre.