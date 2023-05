In scena per la consapevolezza sull’autismo: a Porcari la seconda edizione di In & Aut

Tra ironia e scienza, venerdì (19 maggio) una serata all’auditorium per superare i luoghi comuni

L’autismo oltre gli stereotipi, le diagnosi e i pregiudizi. È questo lo sguardo promosso dall’associazione Porcari’s Young Stars per la seconda edizione dello spettacolo per la consapevolezza In & Aut, in programma venerdì (19 maggio) alle 21 nel rinnovato auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di via Roma. Un evento patrocinato dal Comune di Porcari che vedrà alternarsi sul palco diversi interventi coordinati dal presentatore della serata, Simone Tomei.

Commenta Eleonora Lamandini, assessora alle politiche per la disabilità: “I cambiamenti culturali richiedono tempo e costanza, ma possono essere facilitati da momenti di riflessione condivisa come quello che vivremo, ancora una volta, negli spazi del nostro auditorium. Il taglio della serata non esclude l’ironia, pur affrontando con grande serietà e con voci autorevoli una questione che riguarda da vicino famiglie, scuola, istituzioni e la società tutta”.

Il primo ospite sarà il professor Luigi Mazzone, primario di neuropsichiatria infantile al Policlinico Tor Vergata e autore del libro Un autistico in famiglia, uscito nel 2015 e divenuto in breve tempo una ‘bibbia’ per tutti i genitori di ragazzi autistici. A lui sarà affidata una riflessione iniziale sul superamento della prospettiva medica per la realizzazione di una vera reciprocità sociale.

Seguirà la performance dei musicisti Marco Cecchi e Diletta Pandolfi, che racconteranno la diversità attraverso le sette note, e poi il palco sarà tutto degli Autistici che vogliono lamentarsi, autori anche di un canale YouTube molto seguito e apprezzato: perché la consapevolezza passa anche attraverso la comicità.

Danila Aloisi e Kamelia Bouzar si confronteranno quindi sulle esperienze delle famiglie e sulla quotidiana difficoltà nel riconoscimento dei diritti per i figli con disabilità, in un contesto tendenzialmente non inclusivo.

La dottoressa Giulia Monelli parlerà del sostegno psicologico, con un focus su cosa cambia quando ad averne necessità è una persona autistica. La parola passerà ad Ability home Lucca, una nuova realtà del territorio per le terapie cognitivo-comportamentali, e infine a Link@ut Srl, un’azienda che lavora su tutte le persone non autistiche per migliorare la qualità della vita delle persone autistiche.

Alla regia di In & Aut ci sono Niccolò Scarnato e Michele Menchini. La serata è a ingresso libero. Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione e il contributo l’Accademia della musica Francesco Geminiani, Archimede informatica, l’edicola cartoleria La Guerrina, Bonbon caffetteria e l’azienda agricola Del Carlo fiori e piante.