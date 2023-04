Giovedì 13 aprile in San Micheletto un incontro pubblico sulle Case di Comunità nella Piana di Lucca – organizzato dalla Zona Distretto Lucca, 7 aprile 2023 – Mentre è in atto in tutti gli ambiti dell’Azienda USL Toscana nord ovest il percorso di partecipazione legato al recepimento delle riforme regionali, la Zona Distretto della Piana di Lucca organizza per giovedì 13 aprile a partire dalle ore 15, nell’auditorium del complesso di San Micheletto, un confronto pubblico sulle riforme della sanità territoriale nella Piana di Lucca. In particolare in questo incontro, il primo di una serie di approfondimenti organizzati dalla Zona Distretto, si parlerà delle nuove Case di comunità e quindi della programmazione dell’assistenza territoriale in attuazione del decreto ministeriale numero 77 (delibera regionale 1508). Un evento importante, con tutti i professionisti dell’Asl, che permetterà di affrontare la questione a 360 gradi, facendo chiarezza e approfondendo tutti gli aspetti legati alle nuove Case di comunità con la presenza di tutti gli “attori”. A partire dalle ore 15 sono previsti gli interventi del direttore sanitario dell’Azienda USL Toscana nord ovest Giacomo Corsini, della direttrice della Zona distretto Piana di Lucca Eluisa Lo Presti, del coordinatore sanitario sempre della Zona distretto Marco Farnè, l’ICO infermieristico (incarico di complessità organizzativa) della Piana di Lucca Svaldo Sensi, il referente della Medicina generale per Lucca Francesco Rossi, la Coordinatrice del Sociale per Lucca Fabiana Orsi e il direttore dell’area aziendale Servizi al cittadino Alessandro Iala. Ci sarà quindi una discussione, moderata dal direttore di staff della direzione aziendale Francesco Bellomo, a cui è prevista la partecipazione, tra gli altri, della direttrice dei Servizi sociali aziendali Laura Guerrini, del direttore dell’ospedale “San Luca” Luca Lavazza, della dirigente infermieristica di prossimità ospedale territorio Rosa Mila Mazzotti, del direttore della struttura di Assistenza infermieristica di Lucca Paolo Galoppini. Saranno inoltre presenti esponenti dei Comuni, rappresentanti delle Associazioni di volontariato, il presidente dell’Ordine dei Medici di Lucca Umberto Quiriconi, il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche Gabriele Ciucci, rappresentanti del Comitato di partecipazione, delle Associazioni di rappresentanza, delle Fondazioni e degli Enti del terzo settori. In allegato il programma dell’evento del 13 aprile a Lucca (sdg) File allegati :

13 aprile 2023 Lucca Le case di comunità.pdf