IN SAN FRANCESCO IL CONCERTO DI NATALE DELLA “ALICE BENVENUTI ONLUS”

Lucca, 8 dicembre 2021 – “Sorridi sempre alla Vita” è il titolo del concerto di Natale che “Alice Benvenuti Onlus” ha organizzato per sabato 11 dicembre, ore 21, nella Chiesa di San Francesco. Una serata, col patrocinio del Comune di Lucca e il sostegno della Fondazione CRL, il cui ricavato andrà in beneficienza per le molteplici attività che l’Associazione porta avanti all’Ospedale Meyer e a Lucca.

LO SCOPO BENEFICO

Ci sarà l’Orchestra lirico sinfonica del Teatro del Giglio per un evento benefico che nasce tanto dalla volontà di ricordare Alice quanto dalla determinazione dei genitori, Lucia e Mario, nel tradurre il suo ricordo in azioni concrete a favore del prossimo. L’Associazione, che porta il nome di questa ragazza scomparsa a soli diciotto anni a causa di una leucemia linfoblastica acuta, fornisce all’Ospedale pediatrico Meyer un’importante assistenza (trasporto con buoni viaggio e brevi soggiorni in B&B e hotel) a beneficio delle numerose famiglie con figli oncologici, e, dal luglio 2021, mette a disposizione, in maniera assolutamente gratuita, la Casa Accoglienza Alice per le famiglie dei piccoli pazienti del Meyer che devono rimanere a Firenze per stare vicino ai propri figli mentre seguono il percorso di cura.

Ma l’Associazione, che supporta anche la Pediatria dell’Ospedale San Luca a Lucca, si prodiga in generale per i bambini e i giovani, negli studi, nelle loro passioni e nei loro interessi, attraverso l’assegnazione di borse di studio (ad esempio al Conservatorio Luigi Boccherini e al Liceo Scientifico Vallisneri) e il finanziamento di progetti di aggregazione giovanile.

IL CONCERTO

Diretta dal Maestro Franco Pisciotta, l’Orchestra lirico sinfonica del Teatro del Giglio, con i suoi 43 elementi, animerà la serata del San Francesco accompagnata dalla voce narrante di Debora Pioli, in un’alternanza di vari generi musicali.

Oltre al tenore Davide Piaggio, affiancato da alcuni giovani talenti, protagonista dell’evento sarà il soprano Susanna Rigacci, per vent’anni vocalist di Ennio Morricone, accompagnata da Paolo Zampini al flauto (anche lui ‘fedelissimo’ di Morricone) e Tiziano Mealli al pianoforte, che eseguiranno un omaggio al Maestro.

Ci sono tutti gli elementi per una grande serata in cui un ricordo commosso può trasformarsi, attraverso il sorriso di Alice, in un’importante occasione di comunanza e generosità.

I biglietti sono già disponibili online sul sito della www.fondazionecarilucca.it. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 392.5192474.