In questo 25 Aprile un uomo, molto conosciuto, che arrivò a Porcari molto giovane ci ha lasciato.

Arrivò, come si suol dire, con la “valigia di cartone” ovvero arrivò dalla sua terra la Basilicata da un piccolo paese in provincia di Potenza in cerca di lavoro a Porcari.

E il lavoro lo trovò.

Raffaele Sorice non solo trovò il lavoro ma qui decise di rimanere perché come amava spesso ripetere aveva trovato tante ma tante persone per bene che in qualche modo lo avevano tutte accolto e aiutato.

Raffaele costruì qui la sua numerosa e bella famiglia.

Poi venne il momento di dedicarsi alla Comunità che lo aveva volentieri abbracciato e così nel 1986 è tra i fondatori della Croce Verde di Porcari.

La Croce Verde diventò la sua seconda famiglia tanto che ne divenne anche Presidente.